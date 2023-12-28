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Второй в России «Сталин-центр» открыли в Барнауле

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Коллекцию для выставки бережно собирали алтайские коммунисты

Второй в России «Сталин-центр» открыли в Барнауле

Второй в России «Сталин-центр» появился в Барнауле: открытие приурочили ко дню рождению вождя 18 декабря. В центр привезли разнообразные предметы сталинской эпохи. Как пишет «Толк», гвоздем программы стал 200 килограммовый бюст Иосифа Джугашвили.

Секретарь алтайских коммунистов Сергей Матасов рассказал «Толку», что еще недавно бюст Сталина лежал в земле. Инициативные барнаульцы выкопали и отреставрировали экспонат — теперь на него может посмотреть любой желающий. Для посетителей «Сталин-центр» откроется после новогодних праздников.

— Работа «Сталин-центра» не ограничится экспозицией и мероприятиями. Это будет большое медийное пространство для всего Алтайского края. Для этого уже идет налаживание сотрудничества с руководителями музеев, библиотек, образовательных учреждений и т. д. В числе приоритетов — наладить контакт со «Сталин-центром», который в данный момент строится в Нижегородской области. В планах — подписание двустороннего соглашения для дальнейшего сотрудничества, — рассказал Матасов.

Первый в России «Сталин-центр» открыли в Нижнем Новгороде. Основатель площадки сообщал нашим коллегам из NN.RU, что организация будет опровергать фальсификации советской истории.

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