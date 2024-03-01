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Выборы ректора, поезд с целинниками и экстрадиция из Аргентины. Что произошло в Алтайском крае 1 марта

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Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 1 марта.

Выборы ректора, поезд с целинниками и экстрадиция из Аргентины. Что произошло в Алтайском крае 1 марта

Главное за день в Алтайском крае.

◆ В Алтайском государственном университете готовятся выбирать ректора. На пост претендуют четыре человека.

◆ Депутат Евгения Боровикова предложила ликвидировать некоторые СМИ и вернуть на ТВ одиозного журналиста.

◆ На барнаульском ж/д вокзале весело и с музыкой встретили поезд с целинниками. Смотрите, как прошла реконструкция.

◆ Экс-директора барнаульского «Жилфонда» Людмилу Авдюхину, обвиняемую в в хищении 150 млн рублей у клиентов, экстрадировали из Аргентины в Россию.

◆ В Молодежном театре Алтая поставили спектакль «Чучело». Историю Владимира Железникова осовременили по максимуму. Вот что из этого вышло.

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Взято отсюда
02.03.2024

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