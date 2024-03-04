Выдающихся женщин края поздравили с предстоящим праздником губернатор и спикер парламента

Сегодня, 4 марта, в концертном зале «Сибирь» в преддверии Международного женского дня прошла торжественная встреча Губернатора с женским активом региона.

В зале присутствовали жительницы разных городов и районов края, внесшие большой вклад в развитие региона, сельских территорий, заслуженные педагоги-наставники, лучшие медицинские и социальные работники, успешные женщины-предприниматели, передовые промышленники, выдающиеся работники культуры. Во встрече приняли участие женщины-депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания.

«Очень сложно переоценить значение женщины в нашей жизни – семейной, общественной, производственной, во всех ее сферах. Без вашего участия, вашей роли ни жизнь нынешнюю, ни будущее Алтайского края представить невозможно, – отметил Виктор Томенко. – Еще раз хотел бы сказать про то, что мы вас очень ценим, гордимся вашими успехами и достижениями и сделаем все для того, чтобы вы были счастливы и успешны, чтобы жизнь ваших семей, нашего края была продолжительной и счастливой. На это ориентирован и новый национальный проект, объявленный Президентом нашей страны».

От имени депутатов с наступающим Международным женских днем участниц встречи поздравил председатель АКЗС Александр Романенко.

«Вслушайтесь: бабушка, мамочка, сестренка, доченька, внученька и, конечно, женушка. Сколько нежности, трогательности и глубокого трудно выразимого чувства в этих замечательных словах! Сегодня вы не только храните семейный очаг, вы активно работаете в органах власти, смело выступаете в роли глав муниципальных образований, предприятий и организаций, вы становитесь лидерами общественных движений и политических партий. Вы знаете, выражение «представительница слабого пола» сегодня нужно ставить в кавычки, ведь вы нередко даете фору нам – мужчинам», – обратился он к присутствовавшим на празднике женщинам.

Романенко также поблагодарил их за большой вклад в формирование гуманитарного груза, который отправляется в зону проведения специальной военной операции.

В заключение выступления спикер пожелал женщинам мира, добра, счастья, здоровья и вручил Благодарственные письма и Почетные грамоты Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Виктор Томенко в ходе встречи региона вручил активным участницам общественной и политической жизни края заслуженные награды: медали «За заслуги перед обществом», «За заслуги во имя созидания», Почетные грамоты Правительства Алтайского края, памятные медали «Дочери Отчизны».