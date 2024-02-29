Вынесен приговор водителю, который в Новоалтайске наехал на стоявших на остановке людей

В Новоалтайске вынесен приговор водителю, который совершил наезд на двух граждан на остановке общественного транспорта.

12 марта 2023 года местный житель после распития спиртных напитков сел за руль автомобиля «Мазда МПВ». Иномарка принадлежала его другу, который также находился вместе с ним в салоне.

Двигаясь по дороге от поселка Новогорский в сторону Новоалтайска мужчина не справился с управлением и наехал на остановку у СНТ «Надежда». В результате погиб мужчина.

Несмотря на то, что на месте происшествия осталась тяжело травмированная женщина, все находившиеся в салоне автомобиля покинули место ДТП.

Прокурор Алтайского края дал указание проконтролировать ход расследования уголовного дела.

В ходе следствия, когда выясняли, кто управлял авто, друзья указывали друг на друга. Причастность осужденного удалось установить с помощью судебной экспертизы, которая определила, что на руле были именно его отпечатки пальцев и кровь.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены иски на 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Вышестоящий суд оставил приговор без изменения.

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай последние свежие , новости эл алтай ,