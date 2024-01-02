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Взвыли сирены. В Белгороде объявлена воздушная тревога

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Взвыли сирены. В Белгороде объявлена воздушная тревога

Фото: unsplash.com

ВСУ атаковали Белгород во второй день нового 2024-го года. Работает ПВО, жителей просят спуститься в укрытия и не выходить на улицы

2 января в Белгороде вновь взвыли сирены ракетной опасности. Город атаковали ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Жителей города просят спуститься в укрытия. На их телефоны приходят сообщения от РСЧС: “Внимание! Город Белгород. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам“.

В социальных сетях местные сообщают, что насчитали более 20 взрывов – это работает ПВО.

Взято отсюда.

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