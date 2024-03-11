реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

У жителя Новоалтайска нашли сверток с мефедроном на перегоне Барнаул – Южный

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

У жителя Новоалтайска нашли сверток с мефедроном на перегоне Барнаул – Южный

Фото: пресс-служба транспортной полиции Сибири

До этого мужчину уже привлекали к уголовной ответственности, в том числе за связанные с незаконным оборотом наркотиков преступления

В Новоалтайске 52-летнего местного жителя подозревают в незаконном хранении мефедрона, сообщает пресс-служба транспортной полиции Сибири.

Полицейские задержали мужчину на перегоне станций Барнаул – Южный. Во время досмотра у него нашли сверток с веществом, которое, как позже выяснили эксперты, содержит наркотик мефедрон.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере). Ему грозит лишение свободы до трех лет.

Ранее на алтайской трассе поймали курьера с крупной партией наркотиков. Задержанный оказался межрегиональным наркокурьером, который перевозил “товар” для распространения в Барнауле.

Взято отсюда.

новости горного алтая на сегодня , новости горно алтайска и республики алтай ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Алтайском крае мужчина отсудил 150 тысяч рублей за падение в подъезде

В Алтайском крае мужчина упал в подъезде жилого дома и отсудил…

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 12 подешевел в России с 80 до 50 тысяч рублей

Популярный смартфон iPhone 12 с момента релиза подешевел в российских интернет-магазинах примерно на 30%.…

Армения посчитала невозможным формирование единого рынка газа ЕАЭС до 2027…

Единый рынок энергетических ресурсов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не удастся…

Мосгорсуд признал законным штраф актеру Дмитрию Назарову за дискредитацию ВС…

Мосгорсуд отклонил жалобу актера Дмитрия Назарова на штраф в 50 тысяч рублей…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp