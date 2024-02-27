реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

У пилотов кончилось рабочее время: пассажиров самолета «Победа» отравили из Барнаула до Новосибирска на автобусе

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Борт посадили в барнаульском аэропорту из-за тумана над Толмачево. Об этом пишет «НГС».

У пилотов кончилось рабочее время: пассажиров самолета «Победа» отравили из Барнаула до Новосибирска на автобусе

Самолет авиакомпании "Победа".

Известно, что самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Новосибирск, не смог приземлиться из-за тумана в Толмачево.

До этого борт кружил над Толмачево 30 минут. Однако туман не рассосался, и самолет посадили в Барнауле.

После долго ожидания всем сообщили, что у пилотов и стюардов закончилось рабочее время, поэтому они поедут отдыхать, а пассажиров заберет автобус.

При этом представитель добавил, что всем предоставят жилье и питание, но придется подождать.

Тем, кто поехал своих ходом, деньги так и не вернули. Обосновали это тем, что у них нет доказательств, что они не воспользовались услугами доставки.

Ранее сообщалось, что в Барнауле приземлились три самолета, которые летели в Новосибирск.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
27.02.2024

горняк22 телеграм
В продолжение темы о безнадзорных животных

В продолжение темы о безнадзорных животных

Бездомные собаки в городской среде – проблема, которую невозможно решить…

Узнать больше
Заседание городской антитеррористической комиссии

Заседание городской антитеррористической комиссии

Накануне в малом зале Администрации Рубцовска состоялось заседание городской антитеррористической…

Узнать больше
Более 51 миллиона рублей в 2024 году потратят на благоустройство двух общественных территорий в Рубцовске

Более 51 миллиона рублей в 2024 году потратят на благоустройство двух общественных территорий в Рубцовске

Фото: Ирина Жукова/Местное время В 2024 году в Рубцовске будут…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp