Участок трассы в Алтайском крае перекрыли для движения транспорта

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Временное ограничение движения связано с о сложными метеорологическими условиями: осадками в виде мокрого снега, гололедными явлениями и метелями

Ограничения коснулись автодороги А-322 “Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан” на участке от Бельмесево до поворота на Топчиху (км 27 – км 87). Они действуют с 14.30 по местному времени, сообщает Упрдор “Алтай” .

03 января, 15:10 Массовое ДТП: около 10 машин столкнулись на трассе между Бийском и Белокурихой

Массовая авария произошла на алтайской трассе – между наукоградом и городом-курортом Белокуриха. О пострадавших ничего не известно

Причиной временного перекрытия движения вновь стала погода. По данным синоптиков, в Алтайском крае наблюдаются осадки в виде мокрого снега, местами сильные, переходящие в снег, отложение мокрого снега, гололедные явления, метели, усиление ветра до 18-23 м/с.

Не исключено резкое похолодание. Усиление ветра прогнозируется в Бийском, Змеиногорском, Зональном, Краснощековском, Поспелихинском, Солонешенском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Целинном и Чарышском районах. В западных районах региона ожидается похолодание до -25 градусов.

Для обеспечения проезда по участку привлечено 27 единиц техники: проводится снегоочистка и обработка покрытия противогололедными материалами. В ночь на 3 января на федеральных трассах региона работало 114 дорожных машин, было израсходовано 368 тонн песко-соляной смеси.

Упрдор “Алтай” просит водителей по возможности воздержаться от поездок, выбирать стиль вождения в соответствии с погодными условиями.

Ранее сообщалось о возобновлении движения на трассе К-03 “Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области“. Ее таже временно перекрывали для движения в связи со сложными метеорологическими условиями.

Взято отсюда.

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