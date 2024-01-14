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Удалённую работу при болезни предлагают закрепить в Трудовом кодексе

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Удалённую работу при болезни предлагают закрепить в Трудовом кодексе

Заболевшему сотруднику по согласованию с работодателем можно отказаться от больничного листа и работать дистанционно, получая зарплату.

Источник фото: Катунь 24

Представители комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов планируют внести законопроект в весеннюю сессию. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Предполагается, что поправки будут внесены в Трудовой кодекс.

Таким образом, работодатель не потеряет в производительности, а СФР сэкономит средства.

По словам Ярослава Нилова, сейчас депутаты проводят консультации с Минздравом, после чего обсудят инициативу с профсоюзами и работодателями.

Взято отсюда.

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