Уголовное дело возбудили после смерти двух маленьких детей при пожаре в Краснощёковском районе

Напомним, частный дом загорелся сегодня около 10 часов утра.

Источник фото: СУ СК России по Алтайскому краю

На момент прибытия пожарных из-под кровли шёл сильный дым. Из помещения эвакуировали женщину и двух маленьких детей. Дети скончались в больнице. Их мать госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю .

По предварительным данным, мальчики находились дома вместе с матерью. Утром в помещении была затоплена печь.

В настоящее время следователи СК проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев пожара. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Взято отсюда.

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