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Умер Николай Макеев, долгие годы служивший Закону в прокуратуре России

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Умер Николай Макеев, долгие годы служивший Закону в прокуратуре России

7 января ушел из жизни Николай Николаевич Макеев – заведующий кафедрой судебной, административной и прокурорской деятельности Алтайского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук.

Николай Николаевич всю жизнь посвятил служению народу и государству. В 1986 году он получил юридическое образование по специальности «Правоведение», с 1987 года замещал должности прокурора отдела по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних, прокурора отдела кадров прокуратуры Алтайского края, заместителя прокурора города Новоалтайска, начальника отдела кадров прокуратуры Алтайского края, первого заместителя прокурора Республики Хакасия, заместителя прокурора Республики Алтай.

В 2018 году начал преподавательскую деятельность в Алтайском филиале РАНХиГС. Опытный руководитель с более чем 30-летним стажем, он заведовал кафедрой судебной, административной и прокурорской деятельности, пользуясь заслуженным авторитетом среди студентов и коллег.

Николай Николаевич останется в памяти знавших его людей и коллег добрым, отзывчивым, принципиальным человеком, готовым всегда помочь словом и делом.

Взято отсюда.

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