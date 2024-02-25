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Управляющие компании отказались от 64 домов в Рубцовске

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Управляющие компании отказались от 64 домов в Рубцовске

Мэрия пытается решить проблему с обслуживанием жилья, которое фактически оказалось брошенным.

Такие дома без управления разбросаны сегодня по всему Рубцовску. В разные годы ими занимались несколько управляющих компаний, но в итоге – отказывались от обслуживания. Работ нужно было выполнить много, а собираемых средств оказалось, видимо, недостаточно. Жильцы неоднократно жаловались на бездействие таких компаний. В результате домá оказались практически в аварийном состоянии. Потолки рушатся, коммуникации требуют срочного ремонта. По словам мэрии, для этого приходилось выделять даже бюджетные средства. Некоторые многоэтажки прямо сейчас нуждаются в расселении. В итоге в Рубцовске создали новую управляющую компанию «Калина», которая должна взять на обслуживание 64 брошенных дома. В учредителях некое частное лицо, которое в администрации не называют, и три муниципальных предприятия. С их помощью городские власти рассчитывают влиять на работу новой управляющей компании. К работе «Калина» ещё не приступила. По словам вице-мэра Рубцовска, сейчас для неё прорабатывают экономически обоснованный тариф на обслуживание многоквартирников.

Татьяна Долгова

Взято отсюда.

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