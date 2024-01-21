реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Уроженец Барнаула погиб в бою под Владимировкой в ДНР

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Уроженец Барнаула погиб в бою под Владимировкой в ДНР

Фото: unsplash.com

Мужчина погиб под деревней Владимировка в ДНР. Его похоронят в Мамонтовском районе рядом с матерью. Прощание пройдет 21 января

6 января в ходе спецоперации погиб уроженец Барнаула Александр Исланкин, сообщила администрация Мамонтовского района в группе ” Вконтакте “.

Он родился 4 февраля 1984 года в Барнауле, окончил 9 классов и поступил в ПТУ №13, далее отслужил в армии и окончил школу прапорщиков.

Александр Исланкин Фото: vk.com/mamont_22

После службы работал на заводе “Ротор”, затем уехал на заработки на Сахалин. Оттуда был мобилизован в ВС РФ, служил наводчиком в стрелковом отделении стрелкового взвода в звании прапорщика.

Александр Исланкин погиб при исполнении воинского долга под населенным пунктом Владимировка ДНР.

Александр был любящим братом, сыном, верным и надёжным другом и останется примером мужества и настоящей защиты. Он будет похоронен в с. Мамонтово рядом со своей мамой“, – заявили в местной администрации.

Ранее в госпитале после тяжелого ранения скончался 23-летний военнослужащий из Республики Алтай. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Взято отсюда.

новости горного алтая , банкфакс алтай новости ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

СК проверит видео, на котором омский школьник избивает сверстников

21.01.2024

 Новости

Число погибших при обстреле ВСУ Донецка увеличилось до 13

21.01.2024

 Новости

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Афганистане

21.01.2024

 Новости

ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки

21.01.2024

 Новости

Одно из попаданий при обстреле ВСУ Донецка пришлось на магазин

21.01.2024

 Интересное

В Бийске выгнали детей из автобуса — Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело

21.01.2024

 Интересное

Словакия сняла запрет на сотрудничество с Россией в сфере культуры

21.01.2024

 Интересное

Собаку, вмерзшую в сугроб, спасли в России

21.01.2024

 Интересное

Жительница Барнаула пожаловалась на котельную, коптящую под окнами дома

21.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске