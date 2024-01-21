Уроженец Барнаула погиб в бою под Владимировкой в ДНР

Фото: unsplash.com

Мужчина погиб под деревней Владимировка в ДНР. Его похоронят в Мамонтовском районе рядом с матерью. Прощание пройдет 21 января

6 января в ходе спецоперации погиб уроженец Барнаула Александр Исланкин, сообщила администрация Мамонтовского района в группе ” Вконтакте “.

Он родился 4 февраля 1984 года в Барнауле, окончил 9 классов и поступил в ПТУ №13, далее отслужил в армии и окончил школу прапорщиков.

Александр Исланкин Фото: vk.com/mamont_22

После службы работал на заводе “Ротор”, затем уехал на заработки на Сахалин. Оттуда был мобилизован в ВС РФ, служил наводчиком в стрелковом отделении стрелкового взвода в звании прапорщика.

Александр Исланкин погиб при исполнении воинского долга под населенным пунктом Владимировка ДНР.

“Александр был любящим братом, сыном, верным и надёжным другом и останется примером мужества и настоящей защиты. Он будет похоронен в с. Мамонтово рядом со своей мамой“, – заявили в местной администрации.

Ранее в госпитале после тяжелого ранения скончался 23-летний военнослужащий из Республики Алтай. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Взято отсюда.

новости горного алтая , банкфакс алтай новости ,