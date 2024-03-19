Уроженку Алтайского края, экс-замминистра просвещения Ракову осудили на пять лет

Фото: Виталий Барабаш

Ранее, 14 марта, суд отложил вынесение приговора Раковой. Прокуратура требовала приговорить чиновницу к восьми годам колонии

В Москве суд приговорил экс-замминистра просвещения РФ, уроженку Алтайского края Марину Ракову к пяти годам колонии за особо крупное мошенничество, сообщает ТАСС . Её признали виновной в хищении более 50 млн рублей.

05 августа, 9:06 Марина Ракова признала вину в хищениях и попросила об освобождении из СИЗО

Уголовное дело, по которому проходит Ракова, было возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ “Фонд новых форм развития образования”

Однако Ракову оставили на свободе до вступления приговора в законную силу. Также суд взыскал с нее более 2 млн рублей в пользу РАНХиГС в счет возмещения ущерба.

Ее подельник, ректор “Шанинки” Сергей Зуев получил четыре года условно.

По делу также проходят бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, исполнительный директор “Шанинки” Кристина Крючкова, гражданский муж Раковой Артур Стеценко, а также бывший проректор РАНХиГС Иван Федотов.

Напомним, уроженку Алтайского края Марину Ракову обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества. Первый связан с хищением средств в рамках реализации федерального проекта “Учитель будущего”. Второй касается хищения денег у РАНХиГС через фиктивное трудоустройство сотрудников в вуз. Прокуратура требовала приговорить Ракову к восьми годам колонии.

Взято отсюда.

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