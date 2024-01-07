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Уроки игры на редких музыкальных инструментах проведут в Барнауле

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Уроки игры на редких музыкальных инструментах проведут в Барнауле

Мероприятие пройдет в рамках выставки трудов ремесленников.

Источник фото: unsplash.com

8 января в 12:00 в выставочном зале Алтайского государственного Дома народного творчества пройдут экспресс-уроки игры на гуслях, виброфоне и других редких музыкальных инструментах. Мастер-класс проведет Александр Гнездилов, народный мастер Алтайского края.

Также в Доме народного творчества продолжает работу выставка «Алтай новогодний». Здесь представлены 215 экспонатов декоративно-прикладного творчества: изделия из бересты и рогоза, корнепластика и гончарные изделия, художественная роспись по дереву и ручная роспись по ткани (батик), ручная вышивка и валяние из шерсти, бисероплетение, маркетри, скульптуры из металла и кузнечные работы, музыкальные инструменты.

Вход на мастер-класс и выставку свободный, информирует Минкультуры .

Взято отсюда.

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