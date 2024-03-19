Утечка опасного вещества произошла из цистерны поезда на перегоне Тараданово-Камень

Инцидент произошел 18 марта. Из цистерны проходящего поезда произошла утечка сольвента каменноугольного. Как сообщили в администрации Каменского района, в настоящее время утечка устранена. Проводятся мероприятия по устранению аварийной ситуации и устранению последствий. На месте работают спасательные службы ОАО РЖД и города Камень.

Гражданам не рекомендуется приближаться к железнодорожным путям.

При проявления жжения, рвотных реакций, звонить в скорую помощь по телефону 103 или 112.

Взято отсюда.

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