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Пластиковые окна в Горняке

Увеличили размер детского туристического кешбэка на Алтае. Куда обращаться родителям

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Власти Алтайского края вновь увеличили финансирование программы детского туристического кешбэка, сообщает altairegion22.

Увеличили размер детского туристического кешбэка на Алтае. Куда обращаться родителям

Виктор Томенко посетил детский лагерь «Юность».

В этом году на эти цели направлено около 380 млн рублей.

Заявки на приобретение путевок начнут принимать 1 апреля на портале «Региональная информационная система «Детский отдых» camps.22edu.ru. На сервисе можно выбрать подходящий лагерь и смену, а также оформить путевку и софинансирование в режиме одного окна.

Математика

Средняя стоимость путевки составит 26 900 рублей. Чтобы родителям было проще организовать отдых детей, размер краевой поддержки составит 13 450 рублей.

А для многодетных семей, отправляющих на отдых не меньше троих детей до 15 лет, сумма компенсации выросла до 26 900 рублей.

В июне прошлого года губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил детский лагерь «Юность» и напомнил о программе «алтайский кэшбек».

Тогда губернатор лично оценил качество отдыха детей: осмотрел корпуса, спортивные площадки, бассейн, проверил качество питания в столовой. Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы летний отдых прошел без происшествий, и попросил руководство лагеря уделить особое внимание безопасности ребят, их питанию, их досугу.

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Взято отсюда
20.03.2024

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