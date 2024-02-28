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За короткий срок в Барнауле удвоились цены на аренду квартир – станет ли дороже

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За пять лет в Барнауле увеличилась стоимость аренды однокомнатных квартир на 94%. Это второй по интенсивности перемен результат среди российских городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек. Такие данные привели специалисты «Циан.Аналитики». Что происходит на рынке аренды сейчас и как барнаульские риэлторы оценивают ипотечное влияние на него, узнал altapress.ru.

За короткий срок в Барнауле удвоились цены на аренду квартир – станет ли дороже

Недвижимость. Ключи от квартиры.

Что у соседей

Аналитики сравнили средние ставки для однокомнатных квартир за два зимних сезона — 2018–2019 и 2023–2024 годов.

В выборку вошли 116 городов с населением от 100 тыс. человек. В среднем в них за пять лет аренда подорожала на 56%.

В группе с населением от 500 тыс. до 1 млн человек наибольший рост у Томска. Там средние ставки увеличились на 98%, до 24,3 тыс. руб. в месяц;

Барнаул со своими 94% на втором месте. Аналитики отметили, что средняя стоимость аренды в городе – 21, 2 тыс. рублей.

Если опираться на данные объявлений с «Авито», сейчас средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Центральном районе Барнаула составляет 25,6 тыс. рублей.

За короткий срок в Барнауле удвоились цены на аренду квартир – станет ли дороже

Мужчина с чемоданом.

В Нижнем Новгороде цены выросли так же – на 94%. Это первый по интенсивности результат среди миллионников. А сама стоимость аренды зимой 2023-2024 года у этого города в своей категории средние – 28 тыс. рублей.

Новосибирск в этом списке на 7 месте. У него 68% роста и средняя ставка 27 тыс. рублей в 2024 году.

Согласно «Циан», сильнее всего цены взлетели в города с населением в 100-250 тыс. человек. Самые впечатляющие результаты у северного Норильска (рост 142%, до 41 тыс. рублей) и татарстанского Нижнекамска (131%, до 22,8 тыс. рублей).

Почему растет аренда

По оценке аналитиков, к таким результатам привело малое предложение на первичном рынке и повышение ключевой ставки. После роста рыночных ставок по ипотеке на вторичном жилье почти до заградительного уровня потенциальные покупатели перетекли в рынок аренды.

Кроме того, свой след накладывает ужесточение условий выдачи льготной ипотеки, которую предполагают сделать более адресной.

На фоне роста спроса ставки аренды стали рекордно расти.

За короткий срок в Барнауле удвоились цены на аренду квартир – станет ли дороже

Ипотека.

Что дальше

Татьяна Зинченко, руководитель барнаульского «Агентства недвижимости Татьяны Зинченко», отметила, что в нынешних условиях предложение на рынке аренды могут пополнить инвесторы.

«Чаще всего, когда рынок стагнирует, инвесторы не продают помещения, а сдают их в аренду, – объясняет она. – Однако в ситуации высоких ипотечных ставок растет и спрос. Те, кто планировал покупать жилье в ипотеку, откладывают решение до лучших времен и остаются в аренде, либо уходят в нее».

Уходить уже некуда – считает гендиректор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.

«Цены на жилье кратно выросли, предложений мало, – сказал он. – Если льготные ипотечные программы свернут, люди будут пытаться купить вторичное жилье».

С этой попыткой у некоторых категорий покупателей могут возникнуть проблемы. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Банку России ограничивать долю предоставляемых кредитов с определенными параметрами. Цель – снизить «закредитованность» населения.

За короткий срок в Барнауле удвоились цены на аренду квартир – станет ли дороже

Кредит.

Такие полномочия могут затронуть кредиты с низким первоначальным взносом и сделки с заемщики с высокой долговой нагрузкой. Подробнее мы рассказывали здесь.

Напомним, что Алтайский край в 2022 году почти попал в десятку самых закредитованных регионов России со средней долговой нагрузкой 67,3%.

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Взято отсюда
28.02.2024

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