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За неделю сотрудники Госавтоинспекции в Алтайском крае зарегистрировано 34 ДТП

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За неделю сотрудники Госавтоинспекции в Алтайском крае зарегистрировано 34 ДТП

За прошедшую неделю на территории Алтайского края зарегистрировано 34 ДТП, в которых 1 человек погиб и 58 получили ранения, в том числе 7 детей.

Основными причины ДТП:

–  нарушение правил проезда пешеходного перехода; – выезд на встречную полосу движения; – несоответствие скорости условиям движения.

За неделю с восьмого по 14 декабря сотрудники Госавтоинспекции выявили 5031 нарушение ПДД РФ.

123 водителя управляли ТС с признаками опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и ст. 12.26 КоАП РФ), 22 из которых совершили данное правонарушение повторно (264.1 УК РФ). В связи с ухудшением погодных условий региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию, уступать дорогу пешим участникам, а также не совершать необдуманных рискованных маневров.

Пешеходам следует помнить, что прежде чем перейти дорогу необходимо убедиться в безопасности перехода, а при движении в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы.

Взято отсюда.

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