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За неделю в Алтайском крае произошло 37 пожаров из-за неисправных печей

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За неделю в Алтайском крае произошло 37 пожаров из-за неисправных печей

С 19 по 24 февраля в Алтайском крае произошло 87 пожаров. Из них 37 – из-за неисправности или неправильной эксплуатации печного оборудования. 24 февраля произошло два серьезных пожара по этой причине в Барнауле и Бурле, которые, к счастью, обошлись без пострадавших.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в краевом центре ликвидировали пожар в частных банях и надворных постройках по улице Речная. Огонь прошелся по площади порядка 100 кв. м.

В райцентре Бурла загорелся магазин смешанных товаров. Пожарные ликвидировали пожар на площади 100 кв.м.

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Взято отсюда.

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