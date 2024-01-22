За попытку террористического акта в столице Алтайского края задержан житель региона

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю задержан гражданин РФ, 1979 г.р., пытавшийся совершить теракт в г. Барнауле.

Установлено, что в ноябре 2023 года мужчина инициативно через сеть Интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России. В ходе общения заявил о своей готовности совершения террористических действий на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона.

В дальнейшем, по указанию «куратора» запрещенного объединения, изготовил арсенал зажигательной смеси – «коктейли Молотова», с помощью которых должен был поджечь один из объектов Министерства обороны РФ.

При попытке совершения теракта мужчина задержан оперативными сотрудниками ФСБ России.

УФСБ России по Алтайскому краю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Ему предъявлено обвинение. Свою вину в содеянном житель региона признал.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления.

SM News

Взято отсюда.

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