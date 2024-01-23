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За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали шесть ДТП на территории Алтайского края

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За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали шесть ДТП на территории Алтайского края

За прошедшие сутки на территории Алтайского края зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили ранения, в том числе два ребенка.

Основными причинами ДТП являлись:

– нарушение правил расположения на проезжей части;

– нарушение Правил пешеходами, пассажирами;

– несоблюдение дистанции, бокового интервала.

За сутки 22 января 2024 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 828 нарушений ПДД РФ.

19 водителей управляли транспортным средством с признаками опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и ст. 12.26 КоАП РФ), двое из которых совершили данное правонарушение повторно (264.1 УК РФ).

Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте Правила дорожного движения – это залог вашей безопасности на дороге!

Взято отсюда.

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