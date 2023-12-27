За ремонт барнаульского моста на Ленина дорожников наградили медалями

Награды выдали как минимум 15 различным организациям

Сегодня, 27 декабря, в Барнауле дорожников, причастных к ремонту моста на проспекте Ленина, наградили медалями и почетными грамотами. Со слов замминистра транспорта края, за это время мост стал объектом номер один, за которым наблюдали все жители.

Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, различные награды выдали как минимум 15 организациям: ООО «ЗАПСИБ-МОСТ», Барнаульское ДСУ № 4, ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу, МУП «Горэлектротранс», МБУ «Автодорстрой», Управления механизации № 8, ООО «Каскадстрой», «Веллбилд», «Алтвелд», «Райдекс», «Сибирь Авто Альянс», «Гарант ТехСтрой», СТЭК, Федеральный центр строительного контроля.

Кстати, после открытия моста его полтора месяца не чистили от снега и льда — на это горожане жаловались в социальных сетях.

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27.12.2023