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За восемь лет в Алтайском крае заболеваемость туберкулезом снизалась в 2,3 раза

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За восемь лет в Алтайском крае заболеваемость туберкулезом снизалась в 2,3 раза

В России сохраняется снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза. В Алтайском крае также наблюдается эта тенденция : в сравнении с 2015 годом смертность от туберкулеза снизилась в 3,2 раза, заболеваемость – в 2,3 раза.

В 2023 году во фтизиатрической службе Алтайского края произошли структурные изменения. В состав Алтайского противотуберкулезного диспансера вошли 4 диспансера – Рубцовский, Бийский, Славгородский, Благовещенский и 2 больницы – Шелаболихинская и Лебяженская.

Как отмечает региональный Минздрав, централизация службы позволила сделать более доступными диагностику и лечение этого заболевания вне зависимости от места проживания пациентов. Высвобожденные после объединения деньги были направлены на увеличение заработной платы, что позволило привлечь сразу 11 врачей различных специальностей.

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Взято отсюда.

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