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Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает снижаться в Алтайском крае

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает снижаться в Алтайском крае

За прошедшую неделю, с 19 по 25 февраля, в Алтайском крае зарегистрировано 19,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это ниже прошлой на 14,6%.

Как отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора, в регионе продолжается циркуляция вируса гриппа А, а также аденовирусов, риносинцитиальных вирусов, риновирусов и метапневмовирусы.

В целях сохранения здоровья в ведомстве призывают население соблюдать общие меры профилактики ОРВИ и гриппа.

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Взято отсюда.

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