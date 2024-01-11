Задержали Антона Шеломенцева, замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сегодня сообщил Следственный комитет края. Сотрудники Управления ФСБ по краю задержали чиновника в его квартире. По данным следствия, ещё в 2020 году, когда подозреваемый занимал должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, он через посредника получил 2 млн рублей от одного из барнаульских транспортных перевозчиков. В Следственном комитете также уточнили, что в отношении этого перевозчика ещё раньше возбудили уголовное дело. Изначально Шеломенцев фигурировал в нем как свидетель, и вот с учетом открывшихся обстоятельств возник в нем как подозреваемый. Взятка чиновнику полагалась за общее покровительство возглавляемых бизнесменом предприятий, а также обеспечение возможности беспрепятственно осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов.

Анастасия Соловьёва

Взято отсюда.

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