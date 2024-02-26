реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Закон «О статусе педагогического работника в Алтайском крае» дополнят нормами о защите учителей от оскорблений

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Закон «О статусе педагогического работника в Алтайском крае» дополнят нормами о защите учителей от оскорблений

Изменения обсудят на сессии АКЗС 29 февраля. Как рассказал председатель комитета АКЗС по образованию и науке Александр Молотов, нормы краевого закона уточняются в связи с динамикой федерального законодательства. Законопроект, предлагающий корректировки в региональные законы о статусе педагога и об образовании, внесен Губернатором Алтайского края.

«В законодательство об образовании внесены изменения, направленные на повышение авторитета педагогической профессии. В том числе зафиксировано право педагогических работников на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. Поэтому необходимо уточнить права педагогов, указанные в законе о статусе педработника в Алтайском крае», – сказал он.

Кроме того, предлагается расширить перечень индивидуальных достижений поступающих, учитывающихся при зачислении на обучение по программам среднего профессионального образования. К ним отнесено пребывание в добровольческих формированиях национальной гвардии РФ в ходе специальной военной операции. Также предлагается уточнить перечень лиц, которым предоставляется право на обучение по программам среднего профобразования в первоочередном порядке: это Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества; участники СВО и граждане, выполнявшие служебные функции на территории новых регионов, а также их дети; дети медработников, умерших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , алтай новости происшествия ,

горняк22 телеграм
18 миллионов рублей направят на поддержку НКО Алтайского края в 2024 году

18 миллионов рублей направят на поддержку НКО Алтайского края в 2024 году

В 2024 году на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО)…

Узнать больше
Что точно нельзя делать на Кирилла Весноуказчика. Народные приметы 27 февраля

Что точно нельзя делать на Кирилла Весноуказчика. Народные приметы 27 февраля

Фото: ru.freepik.com Любящие жены, матери и невесты обязательно подавали к…

Узнать больше
Сквозь метели: госпиталям в зоне СВО передали гуманитарный груз из Бийска

Сквозь метели: госпиталям в зоне СВО передали гуманитарный груз из Бийска

Автомобили скорой помощи и рентген-аппараты везли без остановок Сквозь метели,…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp