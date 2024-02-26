Закон «О статусе педагогического работника в Алтайском крае» дополнят нормами о защите учителей от оскорблений

Изменения обсудят на сессии АКЗС 29 февраля. Как рассказал председатель комитета АКЗС по образованию и науке Александр Молотов, нормы краевого закона уточняются в связи с динамикой федерального законодательства. Законопроект, предлагающий корректировки в региональные законы о статусе педагога и об образовании, внесен Губернатором Алтайского края.

«В законодательство об образовании внесены изменения, направленные на повышение авторитета педагогической профессии. В том числе зафиксировано право педагогических работников на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. Поэтому необходимо уточнить права педагогов, указанные в законе о статусе педработника в Алтайском крае», – сказал он.

Кроме того, предлагается расширить перечень индивидуальных достижений поступающих, учитывающихся при зачислении на обучение по программам среднего профессионального образования. К ним отнесено пребывание в добровольческих формированиях национальной гвардии РФ в ходе специальной военной операции. Также предлагается уточнить перечень лиц, которым предоставляется право на обучение по программам среднего профобразования в первоочередном порядке: это Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества; участники СВО и граждане, выполнявшие служебные функции на территории новых регионов, а также их дети; дети медработников, умерших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией.