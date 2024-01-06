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Закрыто движение трамваев во всех направлениях по кольцу Малахова

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Закрыто движение трамваев во всех направлениях по кольцу Малахова

!!!!! НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ДВИЖЕНИЕ ТРАМВАЕВ ПО МАРШРУТУ ВОССТАНОВЛЕНО! ————————

Трамваи ходят по маршрутам:

№ 5: Мясокомбинат – пр. Космонавтов – ул. Северо-Западная – ул. А. Петрова – далее по маршруту;

№ 7: Депо № 3 – ул. Власихинская – ул. Попова – пр. Космонавтов – ул. Север—Западная – пр. Ленина;

№ 9: Докучаево – ул. Попова – пр. Космонавтов – ул. Северо-Западная – Депо № 1 (пр. Коммунаров);

№ 10: Докучаево – ул. Попова – пр. Космонавтов – ул. Северо-Западная – Депо № 1 (пр. Коммунаров).

Причина – поломка пантографа у трамвая №7. Работы проводит МУП «Горэлектротранс».

Взято отсюда.

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