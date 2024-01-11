Заместитель Главы Барнаула подозревается в создании коррупционной схемы в работе общественного транспорта

11 января — ИА SM.News. Органами УФСБ по Алтайскому краю выявлено коррупционное преступление, в котором оказался замешан заместитель главы г. Барнаула Антон Шеломенцев.

По информации, опубликованной СУ СКР по Алтайскому краю, будучи в 2020 году председателем комитета Администрации г. Барнаула, отвечающего в том числе за организацию работы общественного транспорта столицы Алтайского края, Антон Шеломенцев решил «покрышевать» одну из организаций, занимающихся автобусными перевозками.

«Через посредника он получил взятку в размере 2 миллиона рублей от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок в краевом центре. Денежные средства предназначались за общее покровительство возглавляемых предпринимателем предприятий, а также обеспечение возможности на беспрепятственной основе осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов, позволяющих осуществлять городские пассажирские перевозки на таких маршрутах», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю предоставила оперативные кадры задержания и проведения обыска в квартире чиновника-коррупционера.

Источник фото: Редакция SM News

В настоящее время заместителю Главы Барнаула Антону Шеломенцеву предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Также предъявлено обвинение руководителю автотранспортного предприятия, давшего взятку.

Стоит отметить серьезную работу органов правопорядка в Алтайском крае по выявлению коррупционных преступлений. Так, в столице Алтайского края ранее были привлечены к уголовной ответственности руководитель спорткомитета, несколько заместителей главы города, сотрудники муниципальных служб, связанных с похоронной деятельностью.

Взято отсюда.

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