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Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере

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Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник фото: Следком по Алтайскому краю

Чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Напомним, 11 января 2024 года был задержан Антон Шеломенцев. По данным следствия, в 2020 году Шеломенцев, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, через посредника получил взятку в размере 2 миллиона рублей от городского предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок. Взамен чиновник пообещал покровительство его предприятий и возможность на беспрепятственной основе осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов.

Предприниматель, плативший ему взятки, также находится под следствием.

Преступление выявили оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю, сообщают в краевом Следкоме .

Взято отсюда.

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