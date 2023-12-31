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Занесло в столб. В Барнауле легковушка попала в ДТП на проспекте Строителей

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Занесло в столб. В Барнауле легковушка попала в ДТП на проспекте Строителей

Фото: кадр видео "Инцидент Барнаул"

Водитель не справился с управлением, автомобиль занесло и он врезался в столб, говорят свидетели ДТП. О пострадавших не сообщается

В Барнауле днем 31 декабря на проспекте Строителей произошло ДТП с участием легковушки, сообщает Telegram-канал ” Инцидент Барнаул “.

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и врезался в столб. На месте происшествия работают медики, спасатели и полиция.

Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, на трассах метели и низкая видимость. Три участка дорог закрыли для движения .

Взято отсюда.

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