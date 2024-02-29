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Запрет о продаже алкоголя 9 мая и в дни города (села) принят в окончательной редакции

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Запрет о продаже алкоголя 9 мая и в дни города (села) принят в окончательной редакции

На сессии краевого Законодательного Собрания 29 февраля депутаты во втором (окончательном) чтении приняли проект изменений в закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края».

Документ устанавливает на территории региона запрет на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением сферы общественного питания) 9 мая, а также в дни, посвященные празднованию Дня города, района, муниципального округа, села или поселка.

Законопроект был внесен в АКЗС по инициативе Губернатора Виктора Томенко и прокурора Алтайского края Антона Германа. По мнению разработчиков, законодательное закрепление такого запрета будет способствовать снижению уровня потребления алкоголя, а также соблюдению общественного порядка в дни проведения массовых мероприятий.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Взято отсюда.

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