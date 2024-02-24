Завершилась 17-я акция «Материнское тепло солдату» в поддержку бойцов, участвующих в СВО

Она прошла под эгидой Алтайского регионального отделения Союза женщин России и посвящена Дню защитника Отечества. Собраны и отправлены почти две тысячи индивидуальных подарков для бойцов, более ста маскировочных сетей и костюмов, более 200 теплых сапог, сотни дождевиков, тысячи окопных свечей, сотни комплектов термобелья и много другого необходимого военного снаряжения. Печи, продукты питания…

Тепло из ладошек

– Но самое душевное в отправке – это письма, рисунки наших детей, внуков, которые становятся для родных солдат почти иконами, которые бойцы носят с собой, перечитывают и даже молятся на них, – отметила Надежда Ремнева, председатель регионального отделения СЖР. – 20-тонной фуры для отправления собранного к местам дислокации наших войск груза оказалось мало, потребуется еще 10-тонник. Жители и предприятия края все активнее включаются в эту важную работу.

Сбор гуманитарного конвоя был успешно начат Советами женщин Барнаула, Бийска, Рубцовска. Их вклад составляет весомую долю грузов. Есть активисты и среди районных советов.

В селе Крестьянка Мамонтовского района с начала января приступили к изготовлению окопных (блиндажных) свечей. В акции участвуют неравнодушные жители села, коллективы администрации, женсовета, работники клуба и библиотеки. Материалы для изготовления собирали всем селом, парафин был закуплен на спонсорские средства предпринимателя А.И. Книса.

В детской модельной библиотеке стартовала патриотическая акция «Тепло из детских ладошек». Для учащихся 3 «А» Мамонтовской школы был организован мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Также школьники собрали посылку участникам СВО: наполнили ее сладостями, чаем, медикаментами. Приложили письма и открытки, адресованные военнослужащим.

Всем миром

А еще в этом селе организовали в Доме культуры мастерскую по изготовлению спичек медленного горения. Необходимые материалы собирали сами, привлекли и спонсоров. Делают такие спички из бамбуковых палочек, обычных спичек, ниток и воска. Маленькая спичка (высотой 20 сантиметров) горит 9–13 минут, большая (30 сантиметров) – до 20. Всего за несколько дней женщинам удалось сделать более 1500 спичек. С помощью такого изделия ручной работы можно подогреть воду или банку тушенки.

В селе Украинка кипит работа по изготовлению нашлемников для бойцов СВО. Делают их для бойцов члены Советов женщин, Совета ветеранов и активисты села. Такие нашлемники служат своего рода маскировкой от украинских дронов.

В поселке Комсомольском местный женсовет и жители освоили технологию изготовления сухого армейского душа для бойцов СВО. На собранные всем поселком средства закупили необходимый материал и приступили к работе. В Комплексном центре социального обслуживания населения волонтеры, объединив усилия, изготавливают маскировочно-защитные сети. На плетение одной такой сети размером 3х6 метра уходит почти неделя кропотливого труда.

– Расход сетей в зоне боевых действий большой, поэтому помощь женщин – бесценна, – отметила Надежда Ремнева.

«За ленточку»

У многих активисток женсоветов мужья и сыновья отдали жизнь за Родину, ранены или находятся «за ленточкой». Ирина Андреева, Галина Выхтар, Светлана Казарцева все время как на передовой.

Многодетная мать Светлана Казарцева вместе с детьми привезла на сборный пункт краевого отделения СЖР гостинцы из Петропавловского района. И шустрый парнишка с чувством выполненного долга таскал посылки деловито и уверенно, как будто он этим был занят ежедневно.

Жена трижды раненого воина из Алейска, мать двоих детей, своим поведением внушает веру в нашу победу. Еще больше растрогала мать четверых детей из Тальменки своим рассказом о поездке на Донбасс. Она уже посещала супруга с попуткой в зону дислокации и ждет новую встречу. Два ее младших крепыша-дошкольника никому не разрешили участвовать в переносе подарка для папы. Вместе с мамой три раза бережно несли от машины в склад коробки, словно от этого зависела жизнь родного человека.

Много замечательных знакомств в пункте сбора произошло с благотворителями за два года. Большинство – пожилые люди. Несут вязаные носки, коврики, продукты питания, сало. С обостренным чувством ответственности они поддерживают воинов, страну, голосуют за Президента. Александр Аксенов, работник РЖД, быстро стал организатором благого дела среди железнодорожников. Выполняет заказы воинов по нашему списку. Доставляет с коллегами рабочую одежду для ремонтников техники, гвозди, инструменты. Приходит на отправку грузов в СВО, чтобы поучаствовать в совместной работе.

С Ларисой Фединой, техничкой социального фонда, мы сумели встретиться только к концу второго года общения по телефону. О том, что у нее невысокая зарплата, знали, но достаточно тяжелый недуг увидели воочию. К тому же на попечении у Ларисы Викторовны пожилая мать с сахарным диабетом и частичной потерей памяти. Просто диву даешься, как она из своего скудного бюджета и затрат на лекарства отчисляет взнос в каждую акцию!

Отметим в Барнауле семьи Пономарёвых. Родители воина и семья брата уже шестой раз вносят весомый вклад в отправку на «передок». И не только для родственника, но и для всего подразделения, где он находится.

В февральском сборе гуманитарной помощи наиболее активное участие приняли организации образования и здравоохранения, спорта и молодежной политики, а также многие подведомственные организации этих управлений, коллективы телецентра, крайэнерго, детдома и детсады. Постоянно вносят свой вклад краевой музей изобразительного искусства (директор И.К. Галкина), АГМУ и его кафедра, – всех не перечесть!

Погода все время проверяет наши женсоветы на прочность. Бураны, дожди, морозы при большой территории района дают о себе знать. Не выдерживали машины, ломались – перегружали в другое авто, а количество доставленных подарков неуклонно росло. Активисты нашего Союза женщин России поднимали людей на добрые дела, на любовь к детям, на помощь нашим воинам.

На протяжении всей СВО добрым соратником и помощниками нам стал коллектив Алтайского архитектурно-строительного колледжа. Вся декада поступления гуманитарного груза из женсоветов края в пункт сбора ДОСААФ идет в сопровождении студентов этого учебного заведения. Парни ответственные, исполнительные. Этот настрой идет от директора Виталия Баленко. Убежденный патриот, деятельный человек, он направляет работу педагогов и учащихся. С любовью и даже фантазией готовятся сети, буржуйки и другое наряду с ходом учебного процесса.

Всегда для отправки грузов в СВО получаем помощь администрации края по выделению транспорта и налаживанию связей с муниципалитетами, спасателями. Мы спокойны за доставку гуманитарной помощи к месту назначения. Передаем груз по акту. Председатель женсовета Татьяна Николаевна Деревянко сообщает о прибытии фуры, присылает фото по размещению посылок, наших воинов с подарками. Такая связь дорогого стоит.

До победы!

В течение всего времени пунктом сбора был краевой ДОСААФ.

Благодарим его руководителя, полковника в отставке Анатолия Ткаченко. Но основной груз забот на свои плечи взвалила заместитель председателя краевого совета ДОСААФ Алла Толмачева. Порой она принимает грузы круглые сутки. Безотказная и бескорыстная помощь просто бесценна.

Добрыми словами нас поддержала Москва, Союз женщин России:

«Вы задаете нам всем высокую планку работы по мобилизации здоровых сил общества в поддержку воинов – защитников Отечества, – оказания им конкретной и своевременной помощи. Спасибо вам всем! И особенно – Ремневой Надежде Степановне – главному организатору этой благотворительной деятельности».

Следующая акция «Материнское тепло солдату» для наших воинов будет посвящена Дню Победы – 9 мая.

Раиса Голованёва, секретарь правления краевого отделения Союза женщин России

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Взято отсюда.

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