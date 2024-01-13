Завершился 688-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 12 января рассказал телеграм канал РИА Новости.

МО РФ в пятницу опубликовало сводку по спецоперации за неделю: нанесены 23 групповых удара по предприятиям, где идёт производство, модернизация и ремонт самолетов, беспилотников, бронетехники, ракетных установок и артиллерии, пункты дислокации ВСУ, националистов и наёмников, цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

ВС РФ отразили за неделю 41 атаку, улучшили положение на купянском направлении и заняли более выгодные позиции на запорожском направлении, сорвали попытки украинских диверсионных групп переправиться на левый берег Днепра и на острова, сообщили в российском военном ведомстве.

Киев за неделю потерял более 4,7 тысячи солдат, 15 танков, 60 бронемашин, 55 орудий полевой артиллерии, а также пусковую установка РСЗО «Град» и 15 лодок, самолёты Су-27 и Су-25, вертолёт Ми-8, 35 снарядов HIMARS и «Ураган», 6 противокорабельных ракет «Нептун» – МО РФ.

Также в ведомстве сообщили, что 48 украинских военнослужащих сдались в плен, из них 35 на купянском направлении.

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай сегодня последние , новости выпуск алтай ,