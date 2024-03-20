Звезду Героя Донецкой Народной Республики вручили жителю Алтайского края

Торжественное мероприятие состоялось в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества». Заслуженную награду получил ветеран СВО, социальный координатор фонда Евгений Смирнов.

С приветственным словом выступил Игорь Степаненко, заместитель Председателя Правительства Алтайского края.

Фото: Андрей Каспришин

– Знаете, сегодня действительно особое событие. Тысячи наших с вами земляков, сограждан выполняют свой долг перед Отечеством, защищая мирных жителей Донбасса и интересы нашей страны. Роль каждого, кто сражается на фронте, тех, кто организовывает помощь в тылу, огромна, — сказал он. – Знаменательно, что наш земляк получил высшую награду Донецкой Народной Республики – Звезду Героя. Она появилась еще в 2014 году, когда эти территории сделали свой выбор, и стало понятно: обратной дороги нет.

Евгений Смирнов родился в Усть – Каменогорске. Через некоторое время семья переехала в Алтайский край, где Евгений окончил Степновскую среднюю школу Родинского района. Получил специальность «помощник машиниста электровоза».

Фото: Андрей Каспришин

После срочной службы во Владивостоке связал свою жизнь с военным ремеслом. Заключил контракт, около десяти лет находился в ЗАТО «Сибирский» на должности старшины роты противодиверсионной борьбы и разведки.

С 2017 года участвовал в составе ЧВК «Вагнер» в военном конфликте в Сирийской Арабской Республике. С первых дней СВО встал на защиту жителей Донбасса.

Теперь ветеран работает заместителем руководителя Алтайского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», ветеран боевых действий в Сирийской Арабской Республике и Специальной военной операции, полный кавалер трех Орденов Мужества.

Фото: Андрей Каспришин

Справка Медаль «Золотая звезда Героя» ДНР представляет собой пятиконечную звезду из золота. Колодка награды — прямоугольная металлическая пластина с рамками в верхней и нижней частях в ткани цветами (чёрный, синий и красный) флага Донецкой Народной Республики. Медаль героя ДНР учреждена 3 октября 2014 года. Еще читают

Взято отсюда.

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