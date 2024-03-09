Алтайский волонтер Сергей Лунев погиб при доставке гуманитарного груза на СВО

Активист умер 7 марта 2024 года
7 марта в Воронежской области погиб алтайский волонтер Сергей Лунев , сообщает администрация Волчихинского района в “Вконтакте” .
По информации, жизнь волонтера оборвалась, когда он доставлял гуманитарный груз участникам специальной военной операции. До зоны СВО он не доехал всего 100 км.
Сергей Лунев был основателем движения “Возрождению -Быть! Алтайский край”. Он с большим рвением и преданностью занимался своим делом.
Алтайский волонтер Сергей Лунев. Фото: администрация Волчихинского района.
“Сергея Владимировича запомним как выдающегося лидера, который внес огромный вклад в наше общество“, – отметили в администрации района.
Автор главного фото: pixabay.com
Взято отсюда.
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