Бийчанам в честь Дня защитника Отечества организовали концерт и вручили награды

Торжественное мероприятие состоялось на сцене ГДК

В Бийске в городском Дворце культуры прошла торжественная программа в честь Дня защитника Отечества, где помимо праздничного концерта прошло награждение, сообщает пресс-центр администрации.

Праздник в честь Дня защитника Отечества. Фото: пресс-центр администрации Бийска

Так, за мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга государственной наградой РФ медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” 2-й степени был награжден рядовой Д.В. Матвеев .

Кроме того, в связи с 55-й годовщиной завершения советско-китайского конфликта на острове Даманский Указом губернатора Виктора Томенко медалями “За честь и мужество” награждены ветераны наукограда. Отметим, что не все они смогли прийти на церемонию награждения, но награды получит каждый.

За высокие результаты и активное участие во Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом общественном движении “Юнармия” медалью Общероссийской организации ветеранов Вооруженных сил РФ “За заслуги” награжден Е.А. Нестеров .

За личный вклад в развитие общественной организации инвалидов и активное участие в общественной жизни города Почетная грамота администрации Бийска вручена председателю Бийской городской общественной организации жертв радиационных аварий “Чернобыль” В.И. Дмитруку .

Автор главного фото: пресс-центр администрации Бийска

Взято отсюда.

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