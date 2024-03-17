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Бийчане отмечают Масленицу на Петровском бульваре

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Бийчане отмечают Масленицу на Петровском бульваре

В воскресенье завершается масленичная неделя

17 марта на Петровском бульваре на удивление пахнет не масленичными блинами, а сахарной ватой. Аромат стоит по-настоящему летний, несмотря на то, что накануне город вновь завалило снегом.

Задорные ведущие призывают не унывать: «Чем больше хоровод — тем быстрее весна придет». Людей, пришедших на проводы зимы, оказалось много.

Масленица на Петровском бульваре. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Бульвар пестрит и семьями с детьми, и прогуливающимися компаниями бабушек. На улице — промозгло, а потому многие согреваются чаем и кофе. Тут же можно купить плюшки, блины и сладости.

Масленица на Петровском бульваре. Фото: Сергей Кулыгин, “БР

Теплее всего тем, кто принимает участие в конкурсах — танцевально-развлекательных и спортивно-разминательных.

Взрослые в стороне не стоят. Вместе с ребятами пускаются в пляс, а еще не против помериться силой с другими. Все мирно. Кто больше раз поднимет гирю или кто кого одолеет в армрестлинг.

Масленица на Петровском бульваре. Фото: Сергей Кулыгин, “БР

А вот на столбы за подарками уже который год не поднимаются. Такие забавы признали опасными, и вид полураздетых ловцов удачи нравился не всем. Зато на празднике много тех, кто радуем своими нарядами.

Масленица на Петровском бульваре. Фото: Сергей Кулыгин, “БР

В масленичную неделю, конечно, в моде одежда под старину и народные русские рубахи и сарафаны. Дополняет погружение в историю и мчащиется лошадки, запряженные в сани.

Масленица на Петровском бульваре. Фото: Сергей Кулыгин, “БР

Чуть в стороне уготованной участи дожидается чучело зимы. Многие опасались, что главное действие праздника придется отменить из-за ветра, пришедшего в город ночью, но к обеду, хотя небо и не прояснилось, на улице стало тише.

Масленица на Петровском бульваре. Фото: Сергей Кулыгин, “БР

Бийчане уверены: после того, как чучело сожгут, в город наконец-то придет весна.

Автор главного фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Взято отсюда.

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