Бийск проводил зиму!

На Петровском бульваре в минувшее воскресенье прошли гулянья в честь Масленицы. С этим замечательным праздником взрослых и детей поздравил Глава Бийска Виктор Щигрев, а артисты из МЦ "Родина" организовали выступления, игры и забавы. Отличная благоустроенная территория, большая уличная сцена, хорошее настроение. – все это стало возможным благодаря тому, что Петровский бульвар в свое время был благоустроен по национальному проекту "Жилье и городская среда".

Взято отсюда.

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