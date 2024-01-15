Бийские «наследники Ползунова» проявили себя в математических боях

В конце декабря в Барнауле прошел турнир «Математические бои команд школ Алтайского края и городов Сибири памяти Евгении Напалковой». Среди победителей интеллектуального соревнования – учащиеся Бийского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного и успешно работающего при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко на базе БТИ АлтГТУ. В Алтайском крае математические бои проходят ежегодно с 1999 года. Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки Алтайского края, Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Талант22», Институт математики и информационных технологий Алтайского государственного университета, АКДОО «Центр дополнительного математического образования» и гимназия № 123. В этом году в турнире приняли участие около 350 школьников 7-11 классов из Алтайского края, Абакана, Красноярска, Новосибирска, Омска и Горно-Алтайска. Бийск представляло сразу три команды, в состав которых вошли юные «наследники Ползунова». Все ребята соревновались в Высшей лиге. Команду восьмиклассников Центра представляли Кирилл Недосейкин, Вероника Воробьева, Екатерина Мажейко, Елизавета Одношивкина, Ярослав Догадин, Вероника Вьюжанина. Среди учащихся девятых классов в соревновании приняли участие Илья Никишин, Данил Борисенко, Иван Моксин, Александр Фокин, Андрей Криволуцков. В старшей возрастной группе (10-11 классы) в «математических боях» выступали Тимур Каюков, Илья Чернов, Полина Ясько, Савелий Айнулин, Кирилл Тюшин. Особенностью турнира является формат его проведения. Для победы мало верно выполнить все задания, необходимо выстроить стратегию игры, правильно представить и доказать свое решение, вызвав на бой соперника. «Наследники Ползунова» сумели справиться с поставленными задачами и проявили себя на достойном уровне. Команда старшеклассников стала абсолютным победителем турнира, а команда восьмиклассников заняла почётное третье место. Как отметила одна из участниц мероприятия, восьмиклассница Елизавета Одношивкина, «для нашей команды это было дебютное участие в подобных интеллектуальных соревнованиях. Мы получили хороший опыт решения нестандартных задач и командной работы. Сложнее всего было доказательство своего решения, поскольку оно предполагает владение хорошими теоретическими знаниями и умение обосновать полученный результат. Самое важное, что все мы получили отличные эмоции и мотивацию для дальнейшего развития и достижения более высоких результатов в следующем году».

Источник: Бийский филиал Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова»

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