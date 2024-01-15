реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Бийские «наследники Ползунова» проявили себя в математических боях

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Бийские «наследники Ползунова» проявили себя в математических боях

В конце декабря в Барнауле прошел турнир «Математические бои команд школ Алтайского края и городов Сибири памяти Евгении Напалковой». Среди победителей интеллектуального соревнования – учащиеся Бийского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного и успешно работающего при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко на базе БТИ АлтГТУ. В Алтайском крае математические бои проходят ежегодно с 1999 года. Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки Алтайского края, Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Талант22», Институт математики и информационных технологий Алтайского государственного университета, АКДОО «Центр дополнительного математического образования» и гимназия № 123. В этом году в турнире приняли участие около 350 школьников 7-11 классов из Алтайского края, Абакана, Красноярска, Новосибирска, Омска и Горно-Алтайска. Бийск представляло сразу три команды, в состав которых вошли юные «наследники Ползунова». Все ребята соревновались в Высшей лиге. Команду восьмиклассников Центра представляли Кирилл Недосейкин, Вероника Воробьева, Екатерина Мажейко, Елизавета Одношивкина, Ярослав Догадин, Вероника Вьюжанина. Среди учащихся девятых классов в соревновании приняли участие Илья Никишин, Данил Борисенко, Иван Моксин, Александр Фокин, Андрей Криволуцков. В старшей возрастной группе (10-11 классы) в «математических боях» выступали Тимур Каюков, Илья Чернов, Полина Ясько, Савелий Айнулин, Кирилл Тюшин. Особенностью турнира является формат его проведения. Для победы мало верно выполнить все задания, необходимо выстроить стратегию игры, правильно представить и доказать свое решение, вызвав на бой соперника. «Наследники Ползунова» сумели справиться с поставленными задачами и проявили себя на достойном уровне. Команда старшеклассников стала абсолютным победителем турнира, а команда восьмиклассников заняла почётное третье место. Как отметила одна из участниц мероприятия, восьмиклассница Елизавета Одношивкина, «для нашей команды это было дебютное участие в подобных интеллектуальных соревнованиях. Мы получили хороший опыт решения нестандартных задач и командной работы. Сложнее всего было доказательство своего решения, поскольку оно предполагает владение хорошими теоретическими знаниями и умение обосновать полученный результат. Самое важное, что все мы получили отличные эмоции и мотивацию для дальнейшего развития и достижения более высоких результатов в следующем году».

Источник: Бийский филиал Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова»

Взято отсюда.

новости алтая , новости алтая и барнаула ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Общество

Какие инициативные проекты будут реализованы на территории Железнодорожного района в 2024 году

15.01.2024

 Туризм и путешествия

Какие инициативные проекты будут реализованы на территории Железнодорожного района в 2024 году

15.01.2024

 Новости

Стала известна причина смерти актера и каскадера Захаренкова

15.01.2024

 Новости

Путин призвал поддерживать семьи погибших участников СВО

15.01.2024

 Новости

Песков ответил на вопрос о двух военных самолетах над Азовским морем

15.01.2024

 Новости

В Москве простились с Народным артистом СССР Юрием Соломиным

15.01.2024

 Мир

Немецкое СМИ: Германия готовится к войне с Россией в 2025 году

15.01.2024

 Мир

Депутат бундестага оскорбительно высказался о Зеленском

15.01.2024

 Мир

“Эффект бомбы”. Пушков отреагировал на заявление главы МИД Швейцарии о РФ

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске