Бийские «наследники Ползунова» проявили себя в математических боях

В конце декабря в Барнауле прошел турнир «Математические бои команд школ Алтайского края и городов Сибири памяти Евгении Напалковой». Среди победителей интеллектуального соревнования – учащиеся Бийского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного и успешно работающего при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко на базе БТИ АлтГТУ. В Алтайском крае математические бои проходят ежегодно с 1999 года. Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки Алтайского края, Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Талант22», Институт математики и информационных технологий Алтайского государственного университета, АКДОО «Центр дополнительного математического образования» и гимназия № 123. В этом году в турнире приняли участие около 350 школьников 7-11 классов из Алтайского края, Абакана, Красноярска, Новосибирска, Омска и Горно-Алтайска. Бийск представляло сразу три команды, в состав которых вошли юные «наследники Ползунова». Все ребята соревновались в Высшей лиге. Команду восьмиклассников Центра представляли Кирилл Недосейкин, Вероника Воробьева, Екатерина Мажейко, Елизавета Одношивкина, Ярослав Догадин, Вероника Вьюжанина. Среди учащихся девятых классов в соревновании приняли участие Илья Никишин, Данил Борисенко, Иван Моксин, Александр Фокин, Андрей Криволуцков. В старшей возрастной группе (10-11 классы) в «математических боях» выступали Тимур Каюков, Илья Чернов, Полина Ясько, Савелий Айнулин, Кирилл Тюшин. Особенностью турнира является формат его проведения. Для победы мало верно выполнить все задания, необходимо выстроить стратегию игры, правильно представить и доказать свое решение, вызвав на бой соперника. «Наследники Ползунова» сумели справиться с поставленными задачами и проявили себя на достойном уровне. Команда старшеклассников стала абсолютным победителем турнира, а команда восьмиклассников заняла почётное третье место. Как отметила одна из участниц мероприятия, восьмиклассница Елизавета Одношивкина, «для нашей команды это было дебютное участие в подобных интеллектуальных соревнованиях. Мы получили хороший опыт решения нестандартных задач и командной работы. Сложнее всего было доказательство своего решения, поскольку оно предполагает владение хорошими теоретическими знаниями и умение обосновать полученный результат. Самое важное, что все мы получили отличные эмоции и мотивацию для дальнейшего развития и достижения более высоких результатов в следующем году».

Справка:

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – частный фонд, миссия которого заключается в развитии проектов образовательной инфраструктуры в регионах России и поддержке инициатив, направленных на достижение Целей устойчивого развития. Цель образовательных программ Фонда – создание среды для развития талантов в российских регионах. В рамках «Программы поддержки одаренных школьников» в регионах присутствия компаний, основателем которых является Андрей Мельниченко, были открыты и успешно работают центры детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерове, Кингисеппе, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске, а также детские технопарки «Кванториум» в Невинномысске и Кингисеппе. В них более 5000 школьников 5-11 классов изучают дисциплины естественнонаучного цикла в рамках программ дополнительного образования. Подробнее о деятельности Фонда: http://aimfond.ru https://vk.com/aimfond_ru https://www.youtube.com/c/aimfond

Бийский филиал Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» создан в апреле 2018 года при всесторонней поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко. Основные цели работы Центра – выявление одарённых детей, развитие талантов и творческого потенциала в области естественных и технических наук, ранняя профориентация, а также привитие школьникам навыков ведения научно-исследовательской работы. Центр ориентируется на реализацию проектно- и практикоориентированного подхода к изучению химии, физики, математики, робототехники, информатики и программирования, а также астрономии. В 2023-2024 учебном году к занятиям в ЦДНИТТ приступили более 300 школьников. Бийские «наследники Ползунова» неоднократно становились победителями всероссийских и международных олимпиад и конкурсов проектов. Среди воспитанников Центра обладатели золотых медалей Международной олимпиады по физике имени Аль-Фергани (IAFPhO, 2021) и Балтийской физической олимпиады (Nordic-Baltic Physics Olympiad, 2021), победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников по физике, химии и информатике, а также других олимпиадных турниров. Проекты юных бийчан ежегодно входят в число лауреатов конкурсов перечня Министерства науки и высшего образования РФ. В 2019-2023 гг. 100% выпускников БФ ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» поступили в ведущие российские вузы на бюджетные места. Занятия для всех учащихся бесплатны. Подробнее о деятельности Центра: http://aimfond.ru/education-centers/#b2

Бийский филиал Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова»

https://vk.com/nasledniki_bsk

Взято отсюда.

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