Более 2 400 бесплатных посылок отправили жители Алтайского края в зону СВО

С мая по декабрь 2023 г. жители края отправили 2 449 бесплатных посылок для военнослужащих в зону проведения СВО. Всего за восемь месяцев с начала акции Почта России обработала по всей стране более 160 000 таких отправлений. Бесплатные посылки в зону СВО можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг. Такие посылки компания обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их прохождения. При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части. Номер воинской части можно узнать у самих военнослужащих или в военкомате, где их призывали. «К посылкам военнослужащим мы относимся с особой ответственностью. При приёме сотрудник почты проверяет её содержимое, взвешивает отправление и при необходимости оформляет отправку в нескольких коробках. Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Там Почта передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам», – отмечает директор УФПС Алтайского края Константин Попов.

Источник: Почта России

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