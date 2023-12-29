«БР» назвал основные события из жизни Бийска в 2023 году

Пробки, ураган и концерт Шамана – чем еще запомнился бийчанам уходящий 2023 год

Ремонт коммунального моста Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Стояние у Бии

Частичное перекрытие коммунального моста на время ремонта, начавшегося весной, стало настоящим испытанием и для бийчан, и для транзитников, которые едут в сторону Горного Алтая.

Пробки, подобных которым в Бийске прежде не видели, были неизменными утром и вечером почти на всех дорогах, подводящих не только к коммунальному мосту, но и к объездному – понтонному. По аналогии с историческими событиями бийчане назвали коллапс «стояние у Бии».

Реверсивное движение и закрытие трамвайного сообщения были необходимы, чтобы провести работу по ремонту деформационных швов, замене бетонных лотков, обновлению трамвайных путей, а затем – по укладке нового дорожного полотна.

Напомним, на капитальный ремонт коммунального моста в Бийске выделили 150 млн ₽.

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Восстановленная звезда в Парке Победы Фото: vk.com/wbiysk22 Звездная болезнь

Арт-объект на входе в парк Победы у коммунального моста не раз в этом году оказывался в эпицентре скандала.

В марте 20-летний вандал повредил установленную здесь красную звезду – один из символов Победы в Великой Отечественной войне. Молодой человек, будучи пьяным, шел по парку. В какой-то момент он решил повредить объект и проломил звезду ногой.

История получила широкий резонанс, а расследование дела под личный контроль взял руководитель Следственного Комитета России. Парня нашли. Тот пояснил, что раскаялся, а свой поступок назвал ужасающим.

В итоге суд приговорил молодого человека к 400 часам исправительных работ.

В октябре история со звездой в парке повторилась. На нее с ногами залезла молодая девушка. Скандал вспыхнул после того, как она разместила фото в соцсети. На бийчанку обрушилась волна критики.

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Планетарий Фото: https://web.telegram.org/a/#-1852054038 Ближе к небу

Новый купол появился у бийского планетария.

В 2022 году город выиграл в конкурсе на лучший инновационный проект среди наукоградов России, тем самым получив финансирование на создание новой обсерватории, то есть современного астрономического купола. Например, так у нас появился астрограф – прибор для астрономической съемки, который позволит разглядеть даже то, что нельзя увидеть в телескоп.

Сумма, выделенная на установку купола, составила более 16 млн ₽. Для него также специально были приобретены суперкомпьютер и аксессуары для телескопов.

Кроме того, на территории планетария провели работы по благоустройству.

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Бочки. Фото: freepik.com Пестициды – мимо

Этим летом в Бийск могли свезти тысячи тонн ядохимикатов.

В Минприроды поясняли, что планируют свозить на бийский склад отработанные препараты с остальных точек их хранения в Алтайском крае. В общей сложности отработанных пестицидов набиралось около 4,4 тыс. тонн. Их планировали разместить на складах у поселка Нового. Это место называли наиболее подходящим по техническим параметрам. Здесь агрохимикаты должны были храниться до отгрузки из региона. Их уничтожение планировалось уже за пределами Алтайского края.

Однако в апреле после поднявшейся шумихи в СМИ стало известно, что в Бийск все-таки не будут свозить пестициды. Как пояснили в горадминистрации, решение об отказе было принято после обследования площадки. Выяснилось, что места для размещения и хранения объемов устаревших пестицидов и агрохимикатов у нас недостаточно.

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Вячеслав Фетисов в Бийске Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Лед круглый год

Летом состоялось открытие ледовой арены, строительство которой в Бийске обсуждалось более 15 лет. За эти годы не раз менялось место, где могут построить объект, – от старого центра до Зелёного Клина, а также название будущего катка, который изначально преподносили как Ледовый дворец.

Лишь в 2021 году стало понятно: в Бийске наконец-то появится ледовая арена – настоящая, заниматься на которой можно будет круглый год. Сдали объект в 2023 году. С учетом федерального финансирования на строительство катка было направлено более 540 млн ₽.

В итоге появилась арена площадью 4,5 тыс. кв. метров, с трибунами на 250 зрителей, хореографическим и тренажерным залами, кафе и современным холодильным оборудованием.

В августе здесь даже побывал Вячеслав Фетисов, самый титулованный хоккеист в истории мирового хоккея. После осмотра бийской ледовой арены «Прогресс», он отметил, что здесь все сделано по современным стандартам.

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Озеро Ковалевское. Август. Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Не только для уток

В этом году особенно были активны неравнодушные горожане, переживающие за судьбу Ковалёвского озера – единственного в черте города. Причиной стало рекордное обмеление водоема. Местные жители уверены: если ничего не предпринять, в ближайшие годы озеро исчезнет.

В августе силами местных жителей здесь провели масштабный субботник. Люди не только очистили берега озера, но и наняли тяжелую технику, чтобы избавиться от камышей. Как поясняли волонтеры, именно из-за них вода упала до критической отметки – камыши высасывают воду.

В ходе подготовки к уборке у озера не обошлось без споров. В частности, возник вопрос, что будет с утками-кряквами, облюбовавшими озеро именно из-за камышей. Однако время показало: утки остались на месте.

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Выборы губернатора Алтайского края. Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Выбор сделан

Главным политическим событием года стали выборы губернатора Алтайского края.

В сентябре в городе, как и на других территориях региона, голосование проходило на протяжении трех дней.

На избирательных участках ситуация была схожа – как такового пика или волны, то есть времени, в которое бы особенно активно шли избиратели на участки, не было. Люди подходили голосовать равномерно и не сказать чтобы массово.

По итогам обработки бюллетеней Восточной территориальной комиссии явка избирателей составила 13,3 %, Приобской – 14,24 %. Бийчане оказались самыми неактивными голосующими в регионе.

По результатам подсчета голосов действующий на тот момент губернатор Виктор Томенко был переизбран на новый срок.

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Ели на Петровском бульваре. Фото: Сергей Кулыгин, “БР” В эпицентре бури

19 ноября Бийск накрыл сильный ветер. Непогода бушевала на всей территории Алтайского края, но в регионе, по всей видимости, основной удар стихии пришелся именно по Бийску – в наукограде фиксировали самые сильные порывы ветра – до 35 метров в секунду.

Подобной стихии регион не видел с конца 1970-х годов. Ветер валил деревья, в том числе высокие ели на Петровском бульваре, уносил кровли и даже снес купол церкви в 23-м микрорайоне. Поврежденными оказались автомобили, окна, провода.

Последствия урагана до сих пор побороть не удалось. Если в городе порядок в основном наведен, то в городских лесах и на кладбищах еще предстоит разбирать завалы.

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Остановка автобуса. Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Маршрут построен

С 1 декабря возобновили движение автобусов по маршруту № 55 «Кристалл» – «ТРК «Воскресенье». На него вышли «Нексты». Бийчане ждали этого момента более полутора лет.

Напомним, маршрут № 55 за историю его существования несколько раз закрывали и меняли. Весной 2022 года перевозчик отказался от него по причине убыточности. В конце 2023 года на маршрут транспорт вышел только под номером 55, второго маршрута – с буквой Ш не будет.

Маршрут запустили по новой схеме движения. Так, к конечной остановке в центре города автобусы теперь идут вдоль трамвайной линии. Сам маршрут, как и ранее, пролегает по Зелёному Клину.

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Бийский городской суд. Фото: Александр Киселев. На скамье подсудимых

Самыми громкими судебными процессами 2023 года стали рассмотрения дел в отношении Людмилы Мокрецовой, бывшего ректорами педуниверситета, и Александра Студеникина, экс-главы Бийска. Оба уголовных дела передали в суд в декабре.

Так, Людмилу Мокрецову обвиняют в превышение должностных полномочий, в том числе из корыстной заинтересованности. По версии следствия, в 2021–2022 годах Мокрецова, используя свое служебное положение, забрала у подчиненных полагавшиеся им денежные средства, выделенные в качестве выплат стимулирующего характера. Общая сумма превысила 1,7 млн ₽, сообщают в краевой прокуратуре. После обвинения Людмила Мокрецова была помещена в СИЗО, однако после активного сбора подписей среди общественности ей была смягчена мера пресечения.

В конце декабря состоялось первое заседание по делу бывшего главы Бийска Александра Студеникина, которого обвиняют в халатности при расселении жильцов домов на Спекова. Еще в 2011–2012 годах переселенцам из аварийного жилфонда предоставили здесь помещения, однако у жильцов тут же возникли вопросы о пригодности квартир для жизни. На то, чтобы доказать, что жить в этих домах нельзя, ушли годы. В 2021 году была принята муниципальная программа по расселению жильцов, получивших квартиры здесь более 10 лет назад, однако реализовать ее в срок не получилось. Сейчас потерпевшими по делу проходят почти две сотни человек. Уточнению данных о них и других участниках процесса и было посвящено первое заседание суда.

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Певец Шаман Фото: https://shamanofficial.ru/ Шаман в городе

Главным культурным событием года в Бийске стало выступление популярного певца Шамана.

Билеты на концерт, который прошел в декабре, были раскуплены еще в сентябре. В ГДК, где проходило выступление, отмечали, что в зале не было свободных мест.

«К сожалению, такие концерты нечасто бывают. Зал на 700 мест – аншлаг! На мой взгляд, Шаман сейчас один из самых популярных и востребованных артистов, Бийску повезло. Город не подвел. Было видно, что Ярославу понравился наш зритель. Впрочем, его вся Россия так встречает. Молодец, очень яркие впечатления», – отмечала Инна Рязанова, директор городского Дворца культуры.

Фанатами Шамана оказались в основном люди старшего возраста. Под патриотические песни слушатели размахивали флагами, а во время исполнения гимна все встали и начали подпевать исполнителю.

Автор главного фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Взято отсюда.

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