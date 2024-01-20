Чистая вода и помыслы: как в Бийске 19 января прошел Крестный ход

Набрать освященную воду можно было в храме или из специальной лунки реки Бии

Последний Крестный ход в Бийске состоялся в 1913 году, а после они полностью прекратились. Люди уже отвыкли, и не помнили, как это бывает, но по инициативе протоиерея Валерия Замятина крещенскую традицию решено было возродить. Несмотря на сомнения – это в Иордани было тепло, а у нас – морозы, все было подготовлено. И в 2006 году на купель пришло более 5000 человек! Теперь Крестный ход проводят ежегодно.

1 из 36 Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

До или после него люди набирают в различную тару освященную воду.

– Я каждый год сюда прихожу, к Успенскому собору, меня в детстве учили, что есть такой церковный праздник, который нужно соблюдать, – говорит Юлия . – В водичку очень верю! Что она принесет здоровье, добро, пользу. Мы ею орошаем квартиру, и пьем, и умываемся, и при болезни она помогает. У меня всего две маленькие бутылочки, потому что вода целебная – можно даже каплю ее добавить и все.

Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

В очереди за освященной водой стоит и мужчина с большой тарой, но радеет он не только и не столько за себя.

– Для соседей, по всему дому разнесу. Многие бабушки сюда не могут добраться. А мне какая разница, 5 литров привезти или 40? – пожимает плечами он.

Женщины, которые стоят на разливе, периодически меняются, дело это хоть и благостное, но трудное. Руки промерзают, да и вода иногда попадает на одежду.

Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

– Это святой праздник, мы все крещеные в семье, – говорит Надежда , с которой мы оказываемся в одной очереди. – Воду беру для себя, для дочерей. Я ее пью с утра натощак для здоровья, умываюсь тоже. Очищаемся так, как с детства нас научили. А в Успенский собор хожу, как только в Бийск переехали. У меня еще такие традиции есть – крестики ставим на окнах, на дверях, дом опрыскиваем святой водой. Вода у нас хранится с 19 января до 19 января следующего года, и ничего с ней не происходит.

Николай Алексеевич и Раиса Николаевна идут под руку. Люди пожилые, на улице гололед – но видно, что пропустить такой праздник не могли. Да и городские службы постарались обезопасить бийчан от падений – все дорожки щедро посыпаны песочком.

– Сегодня Крещение, великий праздник, и мы пришли водички набрать, – улыбается Николай Алексеевич. – Мне 77 год идет, такой водой можно и лицо умывать, и пить ее. Набрали две бутыли: дочери, внучке, сестре, всем помаленьку.

А вот Анна Степановна с маленьким внуком Илюшей даже решились присоединиться к Крестному ходу.

– Это самый святой праздник в церкви и у православных людей, – уверенно говорит она. – В церковь мы часто ходим, а вот в Крестный ход – первый раз. Илюша у нас молодец, не мерзнет, не жалуется, настоящий сибиряк!

Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

После того, как на берегу Бии встречаются несколько колонн Крестного хода, все двигаются на главное место действа, о безопасности которого позаботились городские службы, а за эстетическую составляющую отвечала команда скульпторов.

– Это один из самых любимых праздников русской православной церкви. Люди очень активно приходят на службу, за святой водой, – рассказывает «БР» протоиерей Валерий Замятин , настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери, благочиние города Бийска, секретарь Бийской епархии. – Праздник этот особенный, потому что в нем есть водная стихия, которая сегодня освещается сошествием Господа в Иордан. Слова благодарности Павлу Коробейникову, который со своей командой создал из обыкновенного льда все это великолепие. Когда мы все это видели в эскизах и набросках, это представлялось прекрасным, но когда увидели, то скульптуры и ледовое оформление превзошло всяческие ожидания!

Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

В том, что крещенская вода – особенная, протоиерей Валерий Замятин убедился сам. Много лет назад, в 90-х годах, когда он еще только начинал служения, в одном из сел достаточно пожилая бабушка показывала ему сосуд с освященной водой.

– Она приняла его от своей мамы, а та – от бабушки. В общей сложности, этой воде было почти 96 лет, и она на вид и на вкус была такой, как будто только что ее налили, – говорит он. – Всех бийчан поздравляем с праздником Крещения Господня. Большая благодарность всем службам, которые сегодня даже ночью здесь были, кто был задействован при сотворении этого чуда в Бийске.

Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Крещенскую воду набирают непосредственно и в Бии.

– Я верующий человек, каждый год купалась, – говорит Нина Миронова , которая в этот раз пришла только за водой. – Но сейчас мне сделали операцию на сердце, и я уже не могу. А раньше бывало и в минус 42 в воду заходили. И вот такое это блаженство, не передать! И вы знаете, никто никогда не простывал, не заболевал, и деток купают. Сейчас парень с ДЦП и он купался, силы набирался. Водичку, которую набираю в Бии, разбавляю и умываюсь.

Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

– Каждый год я здесь, это традиция, хоть и годов уже много, стараюсь не пропускать. Водичка хорошая, как всегда. Она теплее, чем на улице нынче, уверен Александр Ровенский .

– Мы уже шестой год ходим, как обычно искупались, – Марина Кокорина пришла на берег Бии с мамой.

Крестный ход 2024 год. Крещение. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

– Очень понравилось оформление, вообще красота. Холодно конечно, но мы держимся. Заходишь – холодно, выходишь – нормально, – делится красавица Марина.

Кстати, по словам протоиерея Валерия Замятина, самый холодный праздник Крещения был в 2007 или 2008 году, когда мороз достигал минус 43 градусов.

– Молиться можно было только умом, потому что уже артикуляции не было никакой от мороза, – сознается он, и вспоминает забавную историю. – И я пошел окропить людей, как обычно кропило в чашу макаю, и кроплю, а люди отворачиваются. А потом понял – с кропила то летит вода, а до людей долетает лед, и больно в лицо бьет.

Автор: Анна Сабанова

Автор главного фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Взято отсюда.

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