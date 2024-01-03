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Чумовая зима: 2 января в Горно-Алтайске прошел крупный град

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Чумовая зима: 2 января в Горно-Алтайске прошел крупный град

Пользователи соцсетей делятся фото и видео природного события

Второе января – град!” – удивленно говорят жители Горно-Алтайска, показывая, что осадки в виде крупных льдинок с шумом падают на землю. Кругом – все уже устлано маленькими шариками. И добавляют, что не помнят, чтобы вначале зимы такое происходило. 

Комментарии не заставили себя ждать:

– Зима нынче чумовая!

– Кому как. В Новосибирске – не жалуемся.

 – Пенопласт что ли “выпал”?

 – Блин, плантацию бананов моих побьет!

– Первый раз, как-будто!

Град. Фото: ТГ-канал “ЧП-Бийск”

Синоптики предупреждали о надвигающейся непогоде – в течение суток 3 января в регионе также ожидаются снег, мокрый снег, гололедные явления, метели. Ветер усилится до 18-23 м/с, по высокогорью – до 33 м/с. Также прогнозируется похолодание.

Автолюбителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. 

Автор главного фото: ТГ-канал "ЧП-Бийск"

Взято отсюда.

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