Давайте вместе беречь жизнь и здоровье наших детей!

В Администрации города состоялось расширенное совещание по предупреждению катания детей на бубликах и других средствах в несанкционированных и необорудованных для этого местах. В связи с несколькими несчастными случаями, произошедшими с маленькими бийчанами, Глава города Виктор Щигрев поставил задачу реализовать ряд предупредительных мер, чтобы снизить риск для здоровья и жизни детей. Так, в местах наиболее вероятного катания установлены аншлаги, которые говорят о запрете зимних забав на той или иной территории. В лесопарковой зоне АБ, где и происходит большинство несчастных случаев, приняты меры по ограничению катания – часть склонов посыпана песком, часть перерыта. – Но, уважаемые родители, чтобы мы не предпринимали, без вашего участия, без контроля над детьми, печальных последствий избежать все равно будет сложно, – отметил в своем телеграм-канале Глава города Виктор Щигрев. – Пожалуйста, ограничьте пребывание детей в местах, которые не предназначены для забав и игр. И дело касается не только горок, но и нахождения на водоемах, заброшенных строениях, гаражах и так далее. Давайте вместе беречь жизнь и здоровье маленьких бийчан!

Источник: Пресс-центр

Взято отсюда.

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