“Дорога весьма плохая”: почему автоперевозчики отменяют “водные” маршруты

Из-за контакта с водой у автобуса даже могут отказать тормоза

В Бийске 20 марта некоторые автоперевозчики отказались выходить на маршрут, если он проходил по ул. Социалистическая. Все дело в том, что талая вода потоком шла по автомобильной дороге, осложняя движение, и даже делая его невозможным.

Лужи. Весна. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Как пояснили в администрации города, полной отмены маршрутов все-таки не произошло, потому что часть автобусов пустили по ул. Гейдека, часть по-прежнему шла по ул. Социалистическая. Вся техника по откачке луж, которая была в распоряжении мэрии, была направлена на ул. Социалистическую, и с 9.00 там приступили к усиленным работам. Стоит отметить, что в целом откачивание самых затопленных водой участков по городу ведется в круглосуточном режиме.

Лужи. Весна. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Александр Заровняев , заместитель главы города по ЖКХ, энергетики, транспорту и связи пояснил, почему такие проблемы возникают год от года.

– На ул. Социалистическая есть стационарная ливневая канализация и насосная станция, которая перекачивает воду. Но все усложняется тем, что дождеприемники в ночь замерзают, приходится их сначала отдалбливать, потом откачивать воду. Там, где ливневой канализации нет, мы откачиваем воду машинами, – рассказал он.

Плюсовые дневные и ночные температуры плюс прилегающая территория от садоводств приводят к дополнительному таянию снега и потокам воды на «многострадальную» Социалистическую.

Лужи. Весна. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

В этом году глубина промерзания грунта ориентировочно составляла 1,5 метра, соответственно, вся вода не может впитаться в землю и идет на дорогу.

– Дорога по ул. Социалистическая весьма плохая, – вежливо подмечает Михаил, водитель маршрутного транспорта. – Помимо того, что здесь всегда большая загруженность, еще и лужи, ямы. Мы не укладываемся в положенное время. Из-за воды сейчас намокнут колодки, надо будет ехать, сводить тормоза – не дай Бог, замкнет что и автобус заглохнет. У нас же аккумуляторы, получается, полностью оказываются в воде.

Из-за технической поломки может произойти серьезное ДТП, поэтому автоперевозчики в таких ситуациях отказываются выходить на маршрут, и не рисковать.

– На нас большая ответственность, за пассажиров – в первую очередь, – говорит Михаил.

Лужи. Весна. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Впрочем, проблемных улиц в городе несколько, и все в администрации стараются держать под контролем: например, ул. Иртышскую, ул. Севастопольскую. В день спецмашины совершают от 10 до 15 рейсов, полностью заполняя объем цистерны от 8 до 15 кубов.

– По мере поступления звонков от жителей мы корректируем свои планы и перенаправляем технику откачивать воду из частных домов, – говорит Александр Заровняев. – Приезжает специалист, оценивает, какие виды работ нужно произвести: откачку или перекачку воды. Но весь город откачать за один день невозможно, заявки уже сейчас у нас расписаны на несколько дней.

Также на уборке талой воды с городских дорог в Бийске задействована и служба спасения. В эти дни она плотно работает на ул. Чайковского-Ломоносова и на ул. Можайского.

Автор: Анна Сабанова

Автор главного фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Взято отсюда.

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