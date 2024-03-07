Доступная терапия: в Бийске прошла конференция по мужскому и женскому здоровью

На площадке «Эвалар» практикующие врачи края встретились с представителями науки

При поддержке Минздрава Алтайского края, 5 марта состоялась встреча практикующих врачей с представителями ведущих федеральных научных центров. Перед собравшимися выступили представители Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, ФГБОУ ВО Алтайского Государственного Медицинского Университета Минздрава России.

Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Для обсуждения темы «Мужское и женское здоровье: альтернативные решения и новые возможности» прибыли медики из десятков региональных лечебно-профилактических учреждений.

– Мы собрались между двумя праздниками: 23 февраля и 8 марта, и показалось, что уместно поговорить о мужском и женском здоровье, – поприветствовала собравшихся Наталия Прокопьева , председатель совета директоров компании «Эвалар». – Тем более, что демография и качество жизни сегодня являются частью национальной программы.

Фото: Архив компании “Эвалар”

Как отмечают организаторы, основная цель подобных мероприятий – улучшить качество оказания медицинской помощи на местах, расширив доступ практикующим врачам из регионов к новым научным данным, актуальным клиническим практикам и увеличив пространство взаимодействия с ведущими представителями науки. Компания не первый год проводит образовательные мероприятия для врачей в регионах и стремится затронуть максимально широкий спектр вопросов, с которыми сталкиваются врачи в своей ежедневной практике.

– Я уже не первый раз принимаю участие в конференциях, которые организует компания «Эвалар» в Бийске для врачей, специалистов общего профиля, терапевтов. В этот раз рассказал коллегам о цистите, инфекциях нижних мочевых путей, альтернативных современных подходах, клинических рекомендациях. Эти образовательные мероприятия помогают в первую очередь нам, врачам, – отмечает Леонид Спивак , д.м.н., профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета. – Для нас очень важно, что появилась возможность в какой-то мере замещать те западные средства, которые так или иначе уходят с рынка.

Помимо образовательной программы конференции, научных дискуссий, собравшихся ожидала экскурсия на высокотехнологичное производство лекарственных средств. Чтобы своими глазами увидеть и убедиться – отечественное производство может быть передовым и высокотехнологичным, а у пациентов есть возможность получать доступную терапию, клинически равноценную западным аналогам.

Леонид Спивак, д.м.н., профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Впервые на производстве побывал и Борис Неймарк , д.м.н., профессор кафедры урологии и андрологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России. Он отметил важность проведения подобных широких междисциплинарных дискуссий для обсуждения вопросов, которые идут на стыке специальностей:

– Важно проводить такие конференции – в споре рождается истина, – подчеркивает он. – Только сегодня мы подняли несколько тем, достаточно злободневных в нашей специальности, урологии – воспалительные заболевания мочевыводящих путей и мочекаменная болезнь, что является крайне значимым для Алтайского края. Впечатления от увиденного превосходные: у компании серьезное производство, и у нас открываются большие перспективы для использовании отечественного препарата.

Борис Неймарк, д.м.н., профессор кафедры урологии и андрологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России Фото: Архив компании “Эвалар”

Экскурсия по цеху лекарственных препаратов всегда проходит в живом обсуждении, и ни один вопрос не останется без ответа. Сегодня «Эвалар» является одной из наиболее динамично растущих фармацевтических компаний, которая заинтересована также в развитии кадрового потенциала:

– Первый раз побывала здесь на экскурсии, удивила и масштабность и подход, на высочайшем уровне выстроено производство. То, что проводятся такие живые конференции, на которые приглашаются врачи, очень важно, ведь любой медик учится в течение всей жизни. Для себя определила, что будем развивать еще одно направление – профориентационное. Сюда можно приводить школьников, ведь в Бийске открыт наш медкласс, – делится планами Ирина Шереметьева , ректор Алтайского государственного медицинского университета.

Автор главного фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Взято отсюда.

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