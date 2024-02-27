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Экскурсия на предприятие АО Бийское…

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Экскурсия на предприятие АО Бийское…

Экскурсии на предприятия городов и районов региона имеют важное значение в учебном процессе обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования. Студенты получают возможность реально увидеть как организован рабочий процесс, как их  теоретические знания могут быть применены в практической деятельности.

26 февраля 2024г студенты, обучающиеся по специальности Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, посетили предприятие АО Бийское. Основными направлениями деятельности предприятия являются:  молочное  животноводство и растениеводство. Специалисты предприятия встретили ребят и провели интересную экскурсию. Студенты осмотрели центрально-ремонтную мастерскую, моторный цех, слесарную мастерскую, цех электрооборудования.

Преподаватели Могилевцев Ф.Н., Дуплинский Г.А., Щетинин В.В., сопровождающие студентов, отметили: «Экскурсия получилась познавательной и объемной. Некоторые студенты задумались о дальнейшем трудоустройстве на АО Бийское. Благодарим руководство АО Бийское за организацию экскурсии».

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» является участником федерального проекта Профессионалитет, входит в два образовательно-производственных центра (кластера):

  • сельскохозяйственной отрасли Алтайского края;
  • машиностроительной отрасли Алтайского края.

    • В колледже обучение по программе «Профессионалитет» с 2024  года будет осуществляться по специальностям

  • Технология машиностроения;
  • Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования;
  • Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК).

    • «Федеральный проект Профессионалитет активно развивается. С каждым годом все больше образовательных организаций и работодателей-партнеров присоединяется к проекту, образовательные программы адаптируются под современные запросы и вызовы. Колледж Профессионалитет сегодня – это гарант успешной карьеры профессионала завтра» (М. Скворцова, заместитель директора Департамента государственной политики с сфере СПО и ПО Министерства просвещения РФ)

    Взято отсюда.

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