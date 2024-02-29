Электронные услуги и сервисы Росреестра: регистрация прав на основании актов органов власти

Управление Росреестра по Алтайскому краю обращает внимание, что потенциальные правообладатели в определенных случаях имеют все законные основания не обращаться за государственным кадастровым учетом и государственной регистрацией права самостоятельно. Эти процедуры за них проведут органы власти в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Закон). Перечень таких случаев приведен в ст. 19 Закона, к ним относятся: – осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации права собственности застройщика на основании уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, на основании разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в отношении соответствующего объекта недвижимости, за исключением многоквартирных домов; – возникновение права, ограничение права или обременение объекта недвижимости на основании акта органов власти разных уровней; – сделки с органами власти, включая совершенные на основании акта органа власти. Подать заявление на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права с приложением всех необходимых документов орган власти обязан в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого акта или совершения такой сделки либо не позднее семи рабочих дней с даты поступления от застройщика уведомления об окончании строительства объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае соответствия построенных объектов установленным требованиям градостроительного законодательства. При этом обращаем внимание, что при необходимости постановки на государственный кадастровый учет техническую документацию в орган власти предоставляет правообладатель, застройщик. Заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав орган власти в обязательном порядке направляет в электронном виде. Управление Росреестра по Алтайскому краю напоминает, что с 30.04.2021 орган власти в случае представления заявления о государственной регистрации прав на основании совершенной им с физическим или юридическим лицом сделкой (например, договор купли-продажи или аренды) в форме документа на бумажном носителе, самостоятельно заверяет электронный образ документа усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) уполномоченного должностного лица такого органа, заверение электронного образа документа УКЭП второй стороны договора (физического или юридического лица) не требуется. При подаче органами власти документов, на основании которых возникают права, ограничения прав физических и юридических лиц, регистрация осуществляется бесплатно. Исключение составляет, регистрация прав застройщика в отношении объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на основании уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта, а также объекты, введенные в эксплуатацию на основании разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Статистические данные Управления Росреестра по Алтайскому краю показывают, что доля заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, поступающих от органов власти разных уровней в интересах физических и юридических лиц увеличивается с каждым годом, что является удобным для правообладателей, у которых в данном случае нет необходимости самостоятельно обращаться в офисы приема-выдачи документов КАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края».

Взято отсюда.

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